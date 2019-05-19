Надаль выиграл турнир в Риме

В финальном матче Надаль 19 мая обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича со счетом 6:0, 4:6, 6:1.
Для Надаля это 81-й титул в карьере на турнирах ATP и первый в текущем сезоне.
Напомним, победу в женском одиночном разряде в Риме ранее одержала чешская теннисистка Каролина Плишкова.
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