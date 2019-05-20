Шарапова потеряла 14 позиций в рейтинге WTA - Советский спорт
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20 мая 2019 08:07ТеннисСметанникова Дарья

Шарапова потеряла 14 позиций в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг.

Российская теннисистка Мария Шарапова опустилась с 35-го на 49-е место в рейтинге WTA. В последний раз спортсменка выходила на корт в конце января на турнире в Санкт-Петербурге.

Чешка Каролина Плишкова поднялась на второе место с седьмого после победы на турнире в Риме.

Американки Слоан Стивенс и Серена Уильямс поднялись на седьмую и 10-ю строчку соответственно.

Лучшей из россиянок продолжает оставаться Дарья Касаткина, занимающая 21-е место.

Рейтинг WTA, версия от 20 мая:

1 (1). Наоми Осака (Япония) – 6486,
2 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 5685,
3 (2). Симона Халеп (Румыния) – 5533,
4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5405,
5 (3). Ангелика Кербер (Германия) – 5095,
6 (5). Петра Квитова (Чехия) – 5055,
7 (8). Слоан Стивенс (США) – 4552,
8 (9). Эшли Барти (Австралия) – 4430,
9 (6). Элина Свитолина (Украина) – 3967,
10 (11). Серена Уильямс (США) – 3521…
21 (21). Дарья Касаткина (Россия) – 2150…
37 (36). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1470…
49 (35). Мария Шарапова (Россия) – 1140…
60 (58). Екатерина Александрова (Россия) – 960…
62 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) – 908...
67 (68). Евгения Родина (Россия) – 820…
74 (75). Вероника Кудерметова (Россия) – 781...
78 (79). Вера Звонарева (Россия) – 760…
81 (82). Анастасия Потапова (Россия) – 746,
82 (83). Виталия Дьяченко (Россия) – 745...
91 (91). Екатерина Макарова (Россия) – 672...
102 (89). Светлана Кузнецова (Россия) – 616.

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