Хачанов поднялся на одну строчку в рейтинге ATP - Советский спорт
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20 мая 2019 08:23ТеннисСметанникова Дарья

Хачанов поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала версию нового рейтинга.

Российский теннисист Карен Хачанов поднялся с 13-го места на 12-е. На прошлой неделе спортсмен дошел до третьего круга турнира серии «Мастерс» в Риме.

Еще один россиянин Даниил Медведев остался на 14-й позиции.

В топ-10 произошли изменения: грек Стефанос Циципас улучшил позицию с 7-го места на 6-е. Американец Джон Изнер переместился с 11-й позиции на 10-ю.

Рейтинг АТР, версия от 20 мая:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12355 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) -5950,
4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4845,
5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4155,
6 (7). Стефанос Циципас (Греция) - 4080,
7 (6). Кэй Нисикори (Япония) - 3860,
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3745,
9 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 3235,
10 (11). Джон Изнер (США) - 2940...
12 (13). Карен Хачанов (Россия) - 2800...
14 (14). Даниил Медведев (Россия) - 2625...
76 (79). Андрей Рублев (Россия) - 696.

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