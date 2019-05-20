Циципас обошел Федерера в чемпионской гонке ATP, Медведев – шестой

Греческий теннисист Стефанос Циципас поднялся на третье место в чемпионской гонке, опередив швейцарца Роджера Федерера.
В топ-10 понялся испанец Роберто Баутиста-Агут, расположившись на десятой строчке.
Лучшим из россиян продолжает оставаться Даниил Медведев – шестое место. Карен Хачанов и Андрей Рублев идут на 60-й и 73-й строчке соответственно.
Чемпионская гонка ATP, версия от 20 мая:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 4005.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 3505.
3 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 2760.
4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 2640.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 2105.
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1575.
7 (7). Фабио Фоньини (Италия) — 1370.
8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 1350.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 1140.
10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1080...
60 (73). Карен Хачанов (Россия) — 425.
73 (72). Андрей Рублёв (Россия) — 347.
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