Циципас обошел Федерера в чемпионской гонке ATP, Медведев – шестой

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

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Пятая победа! Сборная России одолела латвийцев благодаря голам Орлова и Гусева Нашим впервые пришлось отыгрываться. Тем приятнее волевая победа 3:1. Которая, впрочем, оставила вопросы. В двух периодах сборной России не удалось распечатать ворота.

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«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

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