Кудерметова обыграла Дьяченко и вышла во второй круг турнира в Нюрнберге

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Виталию Дьяченко в первом круге турнира в Нюрнберге.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, а ее продолжительность составила 2 часа 20 минут.
Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница матча Екатерина Александрова (Россия) – Яна Чепелова (Словакия).
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