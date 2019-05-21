Карловский не смог преодолеть первый круг квалификации «Ролан Гаррос»

Евгений Карловский проиграл австрийцу Лукасу Мидлеру в первом круге квалификации «Ролан Гаррос» со счетом 5:7, 2:6. Матч продолжался 1 час 27 минут.
На счету россиянина четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух. У австрийца две подачи навылет, одна ошибка на подаче и пять брейков из семи.
Основной раунд «Ролан Гаррос» в 2019 году пройдет с 26 мая по 9 июня.
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