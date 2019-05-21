Александрова вышла во второй круг турнира в Нюрнберге Российская теннисистка продолжит выступление на турнире WTA в Нюрнберге (Германия).

Екатерина Александрова в первом круге турнира обыграла словацкую спортсменку Яну Чепелову со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 12 минут.

На счету россиянки два эйса, пять двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 13. У ее соперницы две двойные ошибки и четыре брейка из шести.

Во втором круге турнира в Нюрнберге Александрова сыграет с другой россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая ранее обыграла еще одну россиянку Виталию Дьяченко.