Александрова вышла во второй круг турнира в Нюрнберге

Екатерина Александрова в первом круге турнира обыграла словацкую спортсменку Яну Чепелову со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 12 минут.
На счету россиянки два эйса, пять двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 13. У ее соперницы две двойные ошибки и четыре брейка из шести.
Во втором круге турнира в Нюрнберге Александрова сыграет с другой россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая ранее обыграла еще одну россиянку Виталию Дьяченко.
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