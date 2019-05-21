Рублев отказался от участия в «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев снялся с заключительного турнира грунтового сезона – «Ролан Гаррос».
О причине решения россиянина неизвестно. Ранее Рублев пропускал турниры из-за травмы запястья.
В основной сетке «Ролан Гаррос» осталось два россиянина – Карен Хачанов и Даниил Медведев. Выступление в квалификации продолжает Алексей Ватутин.
Напомним, что действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль.
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