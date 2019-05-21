Вихлянцева обыграла Викмайер и вышла во второй круг квалификации «Ролан Гаррос»

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

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Фестиваль Ночной лиги: когда сбываются надежды и мечты Подводим итоги финальных соревнований любительского чемпионата страны по хоккею.

Как купить билет на Евро-2020 УЕФА объявил цены билетов на матчи финальной стадии чемпионата Европы, которые пройдут в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в Барселоне Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.

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