Вихлянцева обыграла Викмайер и вышла во второй круг квалификации «Ролан Гаррос»

Наталья Вихлянцева вышла во второй раунд квалификации, обыграв бельгийскую теннисистку Янину Викмайер со счетом 6:3, 6:0. Матч продолжался 58 минут.
За этом время россиянка четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.
Во втором раунде квалификации «Ролан Гаррос» Вихлянцева сыграет с победительницей матча Гретье Миннен (Бельгия) — Марго Йеролимос (Франция).
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