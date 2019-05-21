Вихлянцева обыграла Викмайер и вышла во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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21 мая 2019 16:21ТеннисСметанникова Дарья

Вихлянцева обыграла Викмайер и вышла во второй круг квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка продолжает путь к основной сетке Открытого чемпионата Франции.

Наталья Вихлянцева вышла во второй раунд квалификации, обыграв бельгийскую теннисистку Янину Викмайер со счетом 6:3, 6:0. Матч продолжался 58 минут.

За этом время россиянка четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Во втором раунде квалификации «Ролан Гаррос» Вихлянцева сыграет с победительницей матча Гретье Миннен (Бельгия) — Марго Йеролимос (Франция).

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