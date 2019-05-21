Блинкова вышла во второй раунд квалификации «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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21 мая 2019 18:22ТеннисСметанникова Дарья

Блинкова вышла во второй раунд квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка продолжает выступление в квалификации Открытого чемпионата Франции.

Анна Блинкова в первом круге квалификации обыграла француженку Людмилу Бенчех со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут.

Россиянка допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. Ее соперница один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала два брейка из пяти.

В полуфинале квалификации «Ролан Гаррос» Блинкова сыграет с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) – Ирина-Мария Барэ (Румыния).

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