Калинская не смогла выйти в основную сетку «Ролан Гаррос»

Анна Калинская в первом раунде квалификации проиграла американке Варваре Лепченко со счетом 6:7 (5:7), 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту.
Россиянка два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Ее соперница совершила два эйса, три двойные ошибки и реализовала пять брейков из 13.
В полуфинале квалификации «Ролан Гаррос» Лепченко сыграет с швейцаркой Роминой Опранди.
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