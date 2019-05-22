Шарапова подарила «Порше» сотруднице, продавшей большое количество ее конфет (фото)

Российская теннисистка Мария Шарапова отблагодарила сотрудницу своего магазина, которая на протяжении года продала больше всех ее конфет.
«Это удивительная лама продала самое большое количество конфет за последние 12 месяцев. Так много, что стала обладательницей «Порше», который сможет водить в течение следующих 12 месяцев. Поздравляю, Труди! Вы подняли высокую планку», - написала Шарапова в своем твиттере.
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