Шарапова подарила «Порше» сотруднице, продавшей большое количество ее конфет (фото)

Российская теннисистка Мария Шарапова отблагодарила сотрудницу своего магазина, которая на протяжении года продала больше всех ее конфет.

«Это удивительная лама продала самое большое количество конфет за последние 12 месяцев. Так много, что стала обладательницей «Порше», который сможет водить в течение следующих 12 месяцев. Поздравляю, Труди! Вы подняли высокую планку», - написала Шарапова в своем твиттере.

Tah Dahhh! This amazing lady sold lots and lots of candy in the past twelve months. So many that she won this year’s competition and gets to drive a Porsche home for the next twelve months. Congratulations, Trudy! You have set the bar high! 🏆 pic.twitter.com/E7KpYntVX4