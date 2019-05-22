Кузнецова проиграла Ларссон в первом турнира в Нюрнберге Российская теннисистка покинула розыгрыш турнира в Нюрнберге (Германия).

Светлана Кузнецова в первом круге проиграла шведке Юханне Ларссон со счетом 5:7, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты.

За это время россиянка совершила один эйс, одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из восьми. Ее соперница дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки, а также реализовала три брейка из 11.

Во втором круге турнира в Нюрнберге Ларссон сыграет с чешкой Катериной Синяковой.