Кузнецова проиграла Ларссон в первом турнира в Нюрнберге

Светлана Кузнецова в первом круге проиграла шведке Юханне Ларссон со счетом 5:7, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты.
За это время россиянка совершила один эйс, одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из восьми. Ее соперница дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки, а также реализовала три брейка из 11.
Во втором круге турнира в Нюрнберге Ларссон сыграет с чешкой Катериной Синяковой.
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