Федерер оправился от травмы ноги

– Я полностью восстановился к «Ролан Гаррос» от травмы ноги, – приводит Daily Express слова Федерера. – Безумно рад вернуться в Париж, ведь я не играл на Открытом чемпионате Франции целых три года. Ожидания зрителей высоки, но я попытаюсь успокоить ситуацию. Чувствую, что турнир будет непростым.
«Ролан Гаррос» стартует в Париже 26 мая.
Роджер Федерер выигрывал Открытый чемпионат Франции в 2009 году.
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