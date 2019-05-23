Блинкова пробилась в финал квалификации «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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23 мая 2019 18:14ТеннисСметанникова Дарья

Блинкова пробилась в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка близка к попаданию в основную сетку Открытого чемпионата Франции.

Анна Блинкова в полуфинале квалификации «Ролан Гаррос» обыграла украинку Ангелину Калинину со счетом 3:6, 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут.

В активе россиянки три эйса, три двойные ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 17. У украинки одна подача навылет, пять двойных ошибок и шесть брейков из 11.

В финале квалификации Блинкова сыграет с Юлией Глушко из Израиля.

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