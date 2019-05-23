Блинкова пробилась в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Анна Блинкова в полуфинале квалификации «Ролан Гаррос» обыграла украинку Ангелину Калинину со счетом 3:6, 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут.
В активе россиянки три эйса, три двойные ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 17. У украинки одна подача навылет, пять двойных ошибок и шесть брейков из 11.
В финале квалификации Блинкова сыграет с Юлией Глушко из Израиля.
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