Стали известны соперники Хачанова и Медведева по первому кругу «Ролан Гаррос»

Три российских теннисиста: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Алексей Ватутин узнали соперников по первому кругу «Ролан Гаррос».
Хачанов в первом круге сыграет с немцем Седриком-Марселем Штебе. На старте турнира Медведев встретится с французом Пьер-Югом Эрбером. Соперник Ватутин определится позже.
Первая ракетка мира Новак Джокович сыграет на старте турнира с поляком Хубертом Гуркачем. Рафаэль Надаль сыграет с победителем квалификации, а Роджер Федерер – с итальянцем Лоренцо Сонего.
Основная сетка «Ролан Гаррос» пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже.
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