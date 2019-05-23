Стали известны соперники Хачанова и Медведева по первому кругу «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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23 мая 2019 21:16ТеннисСметанникова Дарья

Стали известны соперники Хачанова и Медведева по первому кругу «Ролан Гаррос»

В Париже состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.

Три российских теннисиста: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Алексей Ватутин узнали соперников по первому кругу «Ролан Гаррос».

Хачанов в первом круге сыграет с немцем Седриком-Марселем Штебе. На старте турнира Медведев встретится с французом Пьер-Югом Эрбером. Соперник Ватутин определится позже.

Первая ракетка мира Новак Джокович сыграет на старте турнира с поляком Хубертом Гуркачем. Рафаэль Надаль сыграет с победителем квалификации, а Роджер Федерер – с итальянцем Лоренцо Сонего.

Основная сетка «Ролан Гаррос» пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже.

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