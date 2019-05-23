Кудерметова не смогла выйти в полуфинал турнира в Нюрнберге Российская теннисистка покинула розыгрыш турнира в Нюрнберге (Германия) на стадии четвертьфинала.

Вероника Кудерметова в ¼ финала проиграла словенской теннисистке Тамаре Цидансек со счетом 4:6, 6:2, 3:6. Матч продолжался 2 часа 11 минут.

Россиянка совершила четыре эйса, пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 16. Ее соперница пять раз подала навылет, допустила две ошибки на подаче и реализовала пять брейков из 15.

В полуфинале турнира в Нюрнберге Цидансек сыграет с чешкой Катериной Синяковой.

Добавим, что Кудерметова узнала соперницу по первому кругу «Ролан Гаррос», который пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже. Ей станет датчанка Каролина Возняцки.