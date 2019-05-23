Серена Уильямс замечена в инвалидном кресле в преддверии «Ролан Гаррос» (фото)

Теннисистка из Бельгии Иселин Бонавентюр опубликовала в твиттере фотографию Серены Уильямс в инвалидном кресле. Бельгийка оставила недоумевающие смайлы под этим фото.
Напомним, что по итогам жеребьевки первого круга «Ролан Гаррос» Серена Уильямс сыграет с россиянкой Виталией Дьяченко.
Основной раунд Открытого чемпионата Франции пройдет с 26 мая по 9 июня.
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