Самсонова пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Франции

Российская теннисистка Людмила Самсонова завоевала путевку в основную сетку Открытого чемпионата Франции.
Сегодня, 24 мая, спортсменка из РФ одолела в финале квалификации представительницу Чехи Мари Бузкову.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, а ее продолжительность составила 1 час 14 минут.
Таким образом, Самсонова впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема».
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