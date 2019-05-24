Самсонова пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Франции - Советский спорт
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24 мая 2019 14:43ТеннисГичунцев Артур

Самсонова пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Франции

Действующим победителем турнира является Симона Халеп из Румынии.

Российская теннисистка Людмила Самсонова завоевала путевку в основную сетку Открытого чемпионата Франции.

Сегодня, 24 мая, спортсменка из РФ одолела в финале квалификации представительницу Чехи Мари Бузкову.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, а ее продолжительность составила 1 час 14 минут.

Таким образом, Самсонова впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема».

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