Новак Джокович: Надаль - главный фаворит «Ролан Гаррос» Первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос»-2019.

«Рафа – главный фаворит. Думаю, было бы несправедливо назвать кого-то другого, потому что он так часто побеждал на этом турнире. Сколько у него поражений на парижской глине? Два?

Но у меня есть дополнительная мотивация – возможность выиграть четвертый «шлем» подряд. Я уже делал это три года назад, поэтому у меня есть все основания считать, что я могу это повторить», - заявил Джокович.

Открытый чемпионат Франции стартует в Париже на следующей неделе.

Джокович и Надаль не смогут встретиться друг с другом на турнире раньше финала.