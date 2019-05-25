Новак Джокович: Надаль - главный фаворит «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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25 мая 2019 10:19ТеннисСпирин Дмитрий

Новак Джокович: Надаль - главный фаворит «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос»-2019.

«Рафа – главный фаворит. Думаю, было бы несправедливо назвать кого-то другого, потому что он так часто побеждал на этом турнире. Сколько у него поражений на парижской глине? Два?

Но у меня есть дополнительная мотивация – возможность выиграть четвертый «шлем» подряд. Я уже делал это три года назад, поэтому у меня есть все основания считать, что я могу это повторить», - заявил Джокович.

Открытый чемпионат Франции стартует в Париже на следующей неделе.

Джокович и Надаль не смогут встретиться друг с другом на турнире раньше финала.

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