Новак Джокович: Надаль - главный фаворит «Ролан Гаррос»

«Рафа – главный фаворит. Думаю, было бы несправедливо назвать кого-то другого, потому что он так часто побеждал на этом турнире. Сколько у него поражений на парижской глине? Два?
Но у меня есть дополнительная мотивация – возможность выиграть четвертый «шлем» подряд. Я уже делал это три года назад, поэтому у меня есть все основания считать, что я могу это повторить», - заявил Джокович.
Открытый чемпионат Франции стартует в Париже на следующей неделе.
Джокович и Надаль не смогут встретиться друг с другом на турнире раньше финала.
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