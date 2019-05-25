Путинцева обыграла Зиданшек и выиграла турнир в Нюрнберге

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:2 в пользу казахской спортсменки. За этот матч Путинцева один раз подала на вылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из 11, а также допустила одну двойную ошибку. На счету ее соперницы один эйс, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Отметим, что для Путинцевой это первый титул в карьере.