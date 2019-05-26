Кузнецова выбыла из розыгрыша «Ролан Гаррос» в первом круге

Светлана Кузнецова в первом круге «Ролан Гаррос» проиграла теннисистки из Словакии Кристине Куцовой со счетом 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 9 минут.
Россиянка за это время дважды подала навылет и допустила ошибки на подаче. Ее соперница совершила одну двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Куцова сыграет с победительницей матча Мэдисон Бренгл (США) – Каролина Плишкова (Чехия).
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