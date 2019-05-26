Жук проиграла Зигемунд в первом круге «Ролан Гаррос»

Софья Жук в первом круге «Ролан Гаррос» проиграла немке Лауре Зигемунд со счетом 3:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты.
За это время россиянка допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трех. Ее соперница четыре раза ошиблась на подаче и реализовала четыре брейка из восьми.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Зигемунд сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) – Джессика Понше (Франция).
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