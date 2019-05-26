Свитолина обыграла Винус Уильямс в первом круге «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге «Ролан Гаррос» обыграла американку Винус Уильямс со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 15 минут.
На счету украинки три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 11. У Винус Уильямс один эйс, три ошибки на подаче и реализовал четыре брейка из семи.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Свитолина сыграет с соотечественницей Катериной Козловой.
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