Свитолина обыграла Винус Уильямс в первом круге «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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26 мая 2019 19:55ТеннисСметанникова Дарья

Свитолина обыграла Винус Уильямс в первом круге «Ролан Гаррос»

В Париже стартовал Открытый чемпионат Франции по теннису.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге «Ролан Гаррос» обыграла американку Винус Уильямс со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 15 минут.

На счету украинки три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 11. У Винус Уильямс один эйс, три ошибки на подаче и реализовал четыре брейка из семи.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Свитолина сыграет с соотечественницей Катериной Козловой.

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