Свитолина обыграла Винус Уильямс в первом круге «Ролан Гаррос»

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

«Красная машина» забронзовела. Россия взяла третье место благодаря Василевскому Россияне через не могу одержали победу над чехами 3:2 по буллитам.

Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клетке Российский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.

«А Якушев просто стоял и молчал». Блог хоккейного болельщика Не лучший повод для воспоминаний накануне решающих матчей, но что было – то было. Публикуем новую запись в блоге хоккейного болельщика.

Феерическое новоселье: арену «Динамо» обмыли шестью голами В первом матче на обновленном стадионе «Динамо» хозяева принимали тульский «Арсенал».

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

10 причин почему сборная России уступила финнам в полуфинале Корреспондент «Советского спорта» подробно разобрал полуфинал чемпионата мира между сборными России и Финляндии.

Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец! Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.

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Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

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