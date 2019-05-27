Оже-Альяссим снялся с «Ролан Гаррос» Канадец травмировал приводящую мышцу бедра.

22-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим пропустит «Ролан Гаррос» из-за травмы, сообщает официальный сайт ATP.

18-летний канадец снялся со второго в году турнира серии «Большого шлема» из-за травмы приводящей мышцы бедра.

Место Оже-Альяссима, посеянного под 25-м номером, в основной сетке турнира занял 19-летний испанец Алехандро Давидович-Фокина, который теперь в первом круге сыграет с 69-м номером мирового рейтинга Джорданом Томпсоном из Австралии.

Отметим, что на прошлой неделе Оже-Альяссим дошел до финала турнира в Лионе, где проиграл французу Бенуа Пэру (4:6, 3:6).

Добавим, что в январе на первом в году турнире серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне Оже-Альяссим проиграл во втором круге квалификации.