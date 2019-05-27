Анастасия Потапова: В этот раз я буду лучше готова к Вондроушовой Российская теннисистка вышла во второй круг «Ролан Гаррос».

81-я ракетка мира Анастасия Потапова после победы над Анжелик Кербер из Германии (6:4, 6:2) в первом круге турнира серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в Париже высказалась о своей следующей сопернице – Маркете Вондроушовой из Чехии.

«Маркета – очень хороший игрок, – приводит слова 18-летней российской теннисистки официальный сайт WTA. – Она также достаточно молодая. Думаю, нас ждет отличный матч. В прошлый раз, когда мы играли в Будапеште, у меня была травма, и тот матч для меня не сложился.

Теперь же я готова намного лучше. Вижу, что и она находится в хорошей форме, так что будет интересно».

Отметим, что 19-летняя Вондроушова занимает 38-е место в мировом рейтинге. В первом круге она выбила из борьбы Яфань Ван из Китая (6:4, 6:3).

В феврале этого года Вондроушова победила Потапову (6:0, 6:2) на турнире в Будапеште.