Бертенс и Канепи вышли во второй круг «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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27 мая 2019 14:06ТеннисЛипкин Антон

Бертенс и Канепи вышли во второй круг «Ролан Гаррос»

Четвертая ракетка мира нанесла поражение Парментье.

Четвертая ракетка мира Кики Бертенс стартовала с победы на втором в году турнире серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в Париже.

В первом круге 27-летняя голландская теннисистка нанесла поражение Полин Парментье из Франции. За 1 час 28 минут Бертенс оформила победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Ее следующей соперницей станет Виктория Кужмова из Словакии, обыгравшая другую французскую теннисистку – Ализе Корне (6:4, 6:3).

Также во второй круг вышла Кайя Канепи из Эстонии, выбившая из борьбы 18-ю сеяную Юлию Гергес из Германии (7:5, 6:1). Ее соперница определится в матче Чжан Шуай (Китай) – Варвара Лепченко (США).

Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг

Кики Бертенс (Голландия, 4) – Полин Парментье (Франция) – 6:3, 6:4
Виктория Кужмова (Словакия) – Ализе Корне (Франция) – 6:4, 6:3
Кайя Канепи (Эстония) – Юлия Гергес (Германия, 18) – 7:5, 6:1

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