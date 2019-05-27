Бертенс и Канепи вышли во второй круг «Ролан Гаррос» Четвертая ракетка мира нанесла поражение Парментье.

Четвертая ракетка мира Кики Бертенс стартовала с победы на втором в году турнире серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в Париже.

В первом круге 27-летняя голландская теннисистка нанесла поражение Полин Парментье из Франции. За 1 час 28 минут Бертенс оформила победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Ее следующей соперницей станет Виктория Кужмова из Словакии, обыгравшая другую французскую теннисистку – Ализе Корне (6:4, 6:3).

Также во второй круг вышла Кайя Канепи из Эстонии, выбившая из борьбы 18-ю сеяную Юлию Гергес из Германии (7:5, 6:1). Ее соперница определится в матче Чжан Шуай (Китай) – Варвара Лепченко (США).

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

Кики Бертенс (Голландия, 4) – Полин Парментье (Франция) – 6:3, 6:4

Виктория Кужмова (Словакия) – Ализе Корне (Франция) – 6:4, 6:3

Кайя Канепи (Эстония) – Юлия Гергес (Германия, 18) – 7:5, 6:1