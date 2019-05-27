Медведев проиграл в первом круге Эрберу и покинул «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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27 мая 2019 16:05ТеннисСметанникова Дарья

Медведев проиграл в первом круге Эрберу и покинул «Ролан Гаррос»

Российский теннисист проиграл в первом круге Открытого чемпионата Франции.

Даниил Медведев уступил в пяти сетах французу Пьер-Югу Эрберу со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7. Матч продолжался 3 часа 52 минуты.

За это время россиянин два раза подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 23. Его соперник совершил три эйса, четыре двойные ошибки и реализовал семь брейков из 16.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Эрбер сыграет с победителем пары Бенуа Пэр (Франция) – Мариуш Копил (Румыния).

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