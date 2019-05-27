Дияс станет соперницей Кудерметовой во втором круге «Ролан Гаррос»

В первом круге «Ролан Гаррос» Зарина Дияс обыграла француженку Одри Альби со счетом 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 4 минуты.
Теннисистка из Казахстана допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. Ее соперница один раз подала навылет и допустила три двойные ошибки.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Дияс сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая ранее обыграла датчанку Каролин Возняцки (0:6, 6:3, 6:3).
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