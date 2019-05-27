Звонарева проиграла в первом круге «Ролан Гаррос»

Испанка Алена Большова-Задойнова обыграла россиянку Веру Звонареву в первом круге «Ролан Гаррос» – 6:4, 6:2. Матч продолжался один час 34 минуты.
Победительница (137-е место в мировом рейтинге) подала один раз навылет, а Звонарева (78-я ракетка мира) – ни разу. Россиянка совершила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. У испанки – четыре реализованных брейка из девяти.
В следующем круге Большова-Задойнова сыграет с Сораной Кырстей из Румынии.
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