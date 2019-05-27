Серена Уильямс одержала волевую победу над Дьяченко на «Ролан Гаррос»

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс обыграла россиянку Виталию Дьяченко в первом круге «Ролан Гаррос» – 2:6, 6:1, 6:0. Матч продолжался час 30 минут.
На счету Уильямс девять подач на вылет и пять реализованных брейк-пойнтов из 11 при трех двойных ошибках.
Россиянка совершила шесть двойных ошибок. Она реализовала два из пяти брейк-пойнтов.
В следующем круге Уильямс сыграет против победителя пары Куруми Нара – Далила Якупович.
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