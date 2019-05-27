Вероника Кудерметова: Старалась быть более агрессивнее, и у меня получилось

Россиянка Вероника Кудерметова, обыгравшая Каролин Возняцки в первом круге «Ролан Гаррос» – 0:6, 6:3, 6:3, рассказала, как она смогла переломить ход встречи после проигранного первого сета.
– Вышла настроенной, пыталась играть в свой теннис, вроде чувствовала себя хорошо, но какие-то глупые ошибки… Очень быстро заканчивались розыгрыши. Старалась не расстраиваться и продолжать играть каждый мяч. Старалась быть более агрессивнее. И у меня получилось это сделать. Я очень рада.
Отпраздновать куском торта? Сладкое не очень люблю, но можно позволить себе что-нибудь красивое купить, – сказала теннисистка в интервью «Евроспорт».
Во втором круге Кудерметова сыграет с Зариной Дияс из Казахстана. Матч состоится 29 мая в 12.00 мск.
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