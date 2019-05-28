Азаренко обыграла Остапенко в первом круге «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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28 мая 2019 16:38ТеннисСметанникова Дарья

Азаренко обыграла Остапенко в первом круге «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка продолжает выступление на Открытом чемпионате Франции.

Виктория Азаренко в первом круге «Ролан Гаррос» обыграла латвийскую теннисистку Елену Остапенко со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 50 минут.

В активе белоруски четыре эйса, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 14. У Остапенко одна подача навылет, 14 ошибок на подаче и шесть брейков из 10.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Азаренко сыграет с победительницей матча Наоми Осака (Япония) – Анна Шмидлова (Словакия).

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