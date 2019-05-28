Блинкова вырвала победу у Гаспарян в первом круге «Ролан Гаррос»

Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с Ковалевым Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.

Послесловие к чемпионату мира. Только Россия везде в призерах! Конечно, все мы разочарованы, что наша сборная не повторила прошлогодний олимпийский успех в Корее на мировом первенстве в Словакии. Но любая медаль достойна уважения. А самое главное – за наших ребят не стыдно, они сделали в Братиславе все что могли.

Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в Россию Российский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

Никита Симонян: Глушаков себя повел неправильно, когда забил гол и показал майку Бывший нападающий и главный тренер «Спартака» Никита Симонян, занимающий пост первого вице-президента РФС, оценил выступление красно-белых в прошедшем сезоне.

Вот так дебют! Как Потапова разгромила в Париже чемпионку Уимблдона Первый день Открытого чемпионата Франции начался с сенсации – дебютантка турнира Анастасия Потапова уверенно обыграла экс-первую ракетку планеты Анджелику Кербер. Жаль, что другие россиянки в воскресенье остались без побед.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал» Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».

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Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

Василий Кикнадзе: Денисов и «Локо» не заслужили такого разрыва Генеральный директор «Локомотива» прокомментировал последние трансферные новости клуба.

Как в UFC попытались (и не смогли) выжить без шоу, крови, оскорблений Правда ли, что спорт на взаимоуважении приносил лишь убытки?

Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это? Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.