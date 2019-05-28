Блинкова вырвала победу у Гаспарян в первом круге «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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28 мая 2019 17:22ТеннисСметанникова Дарья

Блинкова вырвала победу у Гаспарян в первом круге «Ролан Гаррос»

На Открытом чемпионате Франции проходит первый раунд.

В первом круге «Ролан Гаррос» встретились две россиянки. Анна Блинкова обыграла Маргариту Гаспарян со счетом 6:3, 4:6, 8:6. Матч продолжался 2 час 18 минут.

На счету победительницы один эйс, пять двойных ошибок и восемь реализованных брейк-пойнтов из 18. У Гаспарян пять подач навылет, шесть ошибок на подаче и семь брейков из 13.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Блинкова сыграет с француженкой Каролин Гарсией.

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