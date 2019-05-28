Блинкова вырвала победу у Гаспарян в первом круге «Ролан Гаррос»

В первом круге «Ролан Гаррос» встретились две россиянки. Анна Блинкова обыграла Маргариту Гаспарян со счетом 6:3, 4:6, 8:6. Матч продолжался 2 час 18 минут.
На счету победительницы один эйс, пять двойных ошибок и восемь реализованных брейк-пойнтов из 18. У Гаспарян пять подач навылет, шесть ошибок на подаче и семь брейков из 13.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Блинкова сыграет с француженкой Каролин Гарсией.
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем. Послесловие к чемпионату мира. Только Россия везде в призерах!Конечно, все мы разочарованы, что наша сборная не повторила прошлогодний олимпийский успех в Корее на мировом первенстве в Словакии. Но любая медаль достойна уважения. А самое главное – за наших ребят не стыдно, они сделали в Братиславе все что могли. Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше? «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Никита Симонян: Глушаков себя повел неправильно, когда забил гол и показал майкуБывший нападающий и главный тренер «Спартака» Никита Симонян, занимающий пост первого вице-президента РФС, оценил выступление красно-белых в прошедшем сезоне. Вот так дебют! Как Потапова разгромила в Париже чемпионку УимблдонаПервый день Открытого чемпионата Франции начался с сенсации – дебютантка турнира Анастасия Потапова уверенно обыграла экс-первую ракетку планеты Анджелику Кербер. Жаль, что другие россиянки в воскресенье остались без побед. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту». Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Василий Кикнадзе: Денисов и «Локо» не заслужили такого разрываГенеральный директор «Локомотива» прокомментировал последние трансферные новости клуба. Как в UFC попытались (и не смогли) выжить без шоу, крови, оскорбленийПравда ли, что спорт на взаимоуважении приносил лишь убытки?
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Жена Овечкина вступилась за сборную России. Получилось не оченьАнастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина, попыталась защитить национальную команду от нападок болельщиков. Сергей Прядкин: В РПЛ больше не будет клубов без собственных современных аренПрезидент РПЛ подвел итоги завершившегося чемпионата России. Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева. Тарасенко начал с поражения. Первый матч финала Кубка Стэнли получился очень крутымТарасенко начал с поражения. Первый матч финала Кубка Стэнли получился очень крутым. Александр Дюков: «Чайку» и «Черноморец» ждут санкции за договорной матчГлава Российского футбольного союза подвел итоги очередной конференции. Сборная России взяла бронзу благодаря ВасилевскомуРоссияне через не могу одержали победу над чехами 3:2 по буллитам. 5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Российская дебютантка вынесла экс-первую ракетку мира!Сенсация первого дня: россиянка Потапова одержала верх над трехкратной чемпионкой «Больших шлемов» Кербер. «Красная машина»: ждем нового разгонаОбщеизвестно, что Валерий Лобановский любил афоризмы. Один из любимых гласил: «Все будет так, как должно быть. Даже если будет иначе». «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Экспертиза «Советского спорта». Василевскому – красный дипломОценки игрокам российской сборной на прошедшем в Словакии чемпионате мира. Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Есть билеты и пиво, нет Мхитаряна и жары. Как Баку живет за сутки до финала ЛЕГлавный редактор «Советского спорта» Николай Яременко делится впечатлениями от Баку накануне финала второго по значимости клубного турнира Европы.