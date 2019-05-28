Хачанов без проблем вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Карен Хачанов в первом круге «Ролан Гаррос» обыграл немца Седрика-Марселя Штебе со счетом 6:1, 6:1, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут.
На счету россиянина четыре эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 10. У его соперника три подачи навылет и три ошибки на подаче.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Хачанов сыграет с победителем пары Грегуар Баррер (Франция) — Мэттью Эбден (Австралия).
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