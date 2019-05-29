Свитолина на отказе Козловой вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Элина Свитолина без борьбы вышла в третий круг «Ролан Гаррос». Ее соотечественница Катерина Козлова снялась с турнира в Париже.
Во третьем круге «Ролан Гаррос» Свитолина сыграет с победительницей пары Гарбинье Мугуруса (Испания) – Юханна Ларссон (Швеция).
Напомним, что в первом круге Свитолина обыграла американку Винус Уильямс со счетом 6:3, 6:3.
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