Свитолина на отказе Козловой вышла в третий круг «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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29 мая 2019 12:09ТеннисСметанникова Дарья

Свитолина на отказе Козловой вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка, занимающая девятое место в рейтинге WTA, продолжает борьбу на Открытом чемпионате Франции.

Элина Свитолина без борьбы вышла в третий круг «Ролан Гаррос». Ее соотечественница Катерина Козлова снялась с турнира в Париже.

Во третьем круге «Ролан Гаррос» Свитолина сыграет с победительницей пары Гарбинье Мугуруса (Испания) – Юханна Ларссон (Швеция).

Напомним, что в первом круге Свитолина обыграла американку Винус Уильямс со счетом 6:3, 6:3.

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