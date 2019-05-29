Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гаррос» 22-лентяя россиянка Вероника Кудмерметова пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Франции.

Сегодня во втором круге она в двух сетах переиграла теннисистку из Казахстана Зарину Дияс – 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась один час 19 минут. У россиянки два эйса, две двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 12. У казахстанки две двойные ошибки и три реализованных брейка из восьми.

Следующей соперницей Кудерметовой на турнире станет победительница встречи Чжан Шуай (Китай) – Кайя Канепи (Этония).

Напомним, Вероника начала «Ролан Гаррос» с победы над экс-первой ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки.