Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Сегодня во втором круге она в двух сетах переиграла теннисистку из Казахстана Зарину Дияс – 7:5, 6:1.
Встреча продолжалась один час 19 минут. У россиянки два эйса, две двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 12. У казахстанки две двойные ошибки и три реализованных брейка из восьми.
Следующей соперницей Кудерметовой на турнире станет победительница встречи Чжан Шуай (Китай) – Кайя Канепи (Этония).
Напомним, Вероника начала «Ролан Гаррос» с победы над экс-первой ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки.
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