Надаль победил Мадена и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль одержал вторую победу на турнире серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в Париже.
В 1/32 финала 32-летний испанец нанес поражение Яннику Мадену из Германии, который занимает 114-е место в мировом рейтинге. За 2 часа 9 минут Надаль оформил победу в трех сетах со счетом 6:1, 6:2, 6:4. Его следующим соперником станет 27-й сеяный Давид Гоффен из Бельгии.
Также в третий круг пробился шестая ракетка мира Стефанос Циципас из Греции, победивший Уго Делльена из Боливии (4:6, 6:0, 6:3, 7:5).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг
Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Янник Маден (Германия) – 6:1, 6:2, 6:4
Стефанос Циципас (Греция) – Уго Делльен (Боливия) – 4:6, 6:0, 6:3, 7:5
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