Потапова проиграла Вондроушовой во втором круге «Ролан Гаррос» Российская теннисистка в первом круге победила Кербер.

81-я ракетка мира Анастасия Потапова завершила выступление в одиночном разряде второго в году турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в Париже.

В матче 1/32 финала 18-летняя российская теннисистка в двух сетах потерпела поражение от Маркеты Вондроушовой из Чехии, которая занимает 38-е место в мировом рейтинге.

За 1 час 11 минут Вондроушова одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:0 и теперь сыграет с Карлой Суарес-Наварро из Испании.

Напомним, в первом круге Потапова выбила из борьбы пятую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии.

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

2-й круг

Маркета Вондроушова (Чехия) – Анастасия Потапова (Россия) – 6:4, 6:0