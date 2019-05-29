Потапова проиграла Вондроушовой во втором круге «Ролан Гаррос»

81-я ракетка мира Анастасия Потапова завершила выступление в одиночном разряде второго в году турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в Париже.
В матче 1/32 финала 18-летняя российская теннисистка в двух сетах потерпела поражение от Маркеты Вондроушовой из Чехии, которая занимает 38-е место в мировом рейтинге.
За 1 час 11 минут Вондроушова одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:0 и теперь сыграет с Карлой Суарес-Наварро из Испании.
Напомним, в первом круге Потапова выбила из борьбы пятую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Маркета Вондроушова (Чехия) – Анастасия Потапова (Россия) – 6:4, 6:0
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