Федерер и Нисикори вышли в третий круг «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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29 мая 2019 20:05ТеннисГичунцев Артур

Федерер и Нисикори вышли в третий круг «Ролан Гаррос»

Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль.

Швейцарец Роджер Федерер обыграл немецкого теннисиста Оскара Отте во втором круге Открытого чемпионата Франции.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4, а ее продолжительность составила 1 час 37 минут.

В параллельном матче японец Кеи Нисикори за три часа одолел француза Жо-Уилфрида Тсонга – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Таким образом, Федерер и Нисикори вышли в третий круг «Ролан Гаррос». Швейцарцу предстоит поединок против Каспера Рууда из Норвегии, а японский теннисист сыграет с сербом Ласло Дьере.

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