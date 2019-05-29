Швейцарец Роджер Федерер обыграл немецкого теннисиста Оскара Отте во втором круге Открытого чемпионата Франции.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4, а ее продолжительность составила 1 час 37 минут.
В параллельном матче японец Кеи Нисикори за три часа одолел француза Жо-Уилфрида Тсонга – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Таким образом, Федерер и Нисикори вышли в третий круг «Ролан Гаррос». Швейцарцу предстоит поединок против Каспера Рууда из Норвегии, а японский теннисист сыграет с сербом Ласло Дьере.
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