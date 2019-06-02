Надаль одержал победу над Лондеро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль обыграл Хуана Лондеро из Аргентины и вышел в ¼ финала «Ролан Гаррос».
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3, 6:3, а ее продолжительность составила 2 часа 13 минут.
За выход в следующую стадию турнира испанец сыграет с победителем матча между французом Бенуа Пером и японцем Кеем Нисикори.
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