Вавринка за пять часов победил Циципаса и пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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02 июня 2019 21:06ТеннисГичунцев Артур

Вавринка за пять часов победил Циципаса и пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Его следующим соперником станет Роджер Федерер.

Швейцарец Стэн Вавринка одолел Стефаноса Циципаса из Греции и вышел в ¼ финала Открытого чемпионата Франции.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 5:7, 6:4, 3:6, 8:6, а ее продолжительность составила 5 часов 9 минут.

Добавим, что действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль.

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