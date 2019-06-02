Вавринка за пять часов победил Циципаса и пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Швейцарец Стэн Вавринка одолел Стефаноса Циципаса из Греции и вышел в ¼ финала Открытого чемпионата Франции.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 5:7, 6:4, 3:6, 8:6, а ее продолжительность составила 5 часов 9 минут.
Добавим, что действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль.
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