Джокович – первый в истории, кто 10 лет подряд играет в ¼ финала «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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03 июня 2019 16:21ТеннисСметанникова Дарья

Джокович – первый в истории, кто 10 лет подряд играет в ¼ финала «Ролан Гаррос»

В этом сезоне сербский теннисист одержал 25 побед подряд на турнирах «Большого шлема».

Новак Джокович сегодня в трех сетах разгромил немца Яна-Леннарда Штруффа (6:3, 6:2, 6:2) в четвертом круге «Ролан Гаррос» и вышел в четвертьфинал.

Первая ракетка мира установил уникальное достижение – Джокович стал первым теннисистом в истории, кто 10 раз подряд играет в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

В последний раз серб не вышел в ¼ финала грунтового мэйджора в 2009 году, когда уступил немцу Филиппу Кольшрайберу.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» этого года Джокович сыграет с победителем пары Фабио Фоньини (Италия) — Александр Зверев (Германия).

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