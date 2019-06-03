Тим обыграл Монфиса и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Дмитрий Баринов: Сейчас у меня не лучшие физические кондиции После товарищеского матча с «Чертаново», который сборная России провела в рамках подготовки к матчам отборочного раунда к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром, его итоги подвели полузащитники сборной России Дмитрий Баринов и Резиуан Мирзов.

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Теннисная «баранка» перед Сан-Марино и Кипром. Сборная России разгромила «Чертаново» Сборная России в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 переиграла клаб ФНЛ «Чертаново» (6:0).

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