Тим обыграл Монфиса и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Австриец Доминик Тим пробился в ¼ финала Открытого чемпионата Франции, обыграв хозяина турнира Гаэля Монфиса.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:2, а ее продолжительность составила 1 час 48 минут.
За выход в полуфинал австриец сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия, 10) – Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 8).
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