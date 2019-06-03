Зверев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где сыграет против Джоковича

Немец Александр Зверев одолел итальянца Фабио Фоньини и вышел в ¼ финала Открытого чемпионата Франции.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7:5), а ее продолжительность составила 2 часа 58 минут.
Таким образом, Зверев сыграет против серба Новака Джоковича за право выйти в полуфинал.
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