Шарапова может сыграть на турнире в Мальорке Шарапова намекнула на возвращение.

Россиянка Мария Шарапова сообщила в своем инстаграме, что может выступить на турнире в испанской Мальорке. Он пройдет с 17 по 23 июня.

В 2019 году Шарапова сыграла на трех турнирах, с двух из которых снялась из-за травмы плеча.