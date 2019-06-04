Шарапова может сыграть на турнире в Мальорке

Россиянка Мария Шарапова сообщила в своем инстаграме, что может выступить на турнире в испанской Мальорке. Он пройдет с 17 по 23 июня.
В 2019 году Шарапова сыграла на трех турнирах, с двух из которых снялась из-за травмы плеча.
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