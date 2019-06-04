Аманда Анисимова: Не могу описать, насколько рада от встречи с Халеп 17-летняя американка вышла в ¼ финала «Ролан Гаррос».

51-я ракетка мира Аманда Анисимова, вышедшая в четвертьфинал турнира серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос», рассказала о своих эмоциях перед матчем с действующей чемпионкой Симоной Халеп из Румынии.

«Не могу описать, насколько я воодушевлена этим, – приводит слова 17-летней Анисимовой официальный сайт WTA. – Сыграть с ней будет потрясающе. Она победила здесь в прошлом году. Если честно, я не могла и желать лучшего матча. Я просто крайне рада сыграть в следующем раунде».

Напомним, Анисимова стала первым игроком, родившимся в 2000-е годы, кто вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема».