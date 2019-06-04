Вупи Голдберг – после скандала Серены и Тима: Перестань быть дураком и не обвиняй ее Серена Уильямс покинула Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин и снова стала участницей скандала.

Американская актриса Вупи Голдберг прокомментировала скандал на Открытом чемпионате Франции, в ходе которого Серена Уильямс отказалась ждать пока Доминик Тим закончит пресс-конференцию, после чего организаторам «Ролан Гаррос» пришлось выгнать австрийца раньше времени.

«Послушай, парень, тебя никто не знает. Может, ты большая фигура в теннисном мире, но тот факт, что Серена так рано вылетела, — это большое событие. Люди хотят узнать, что случилось и как она себя чувствует. Не думаю, что она вообще хотела бы с кем-либо говорить о своем поражении: «О да, давайте обсудим мой ранний вылет с «Ролан Гаррос». Не думаю, что у нее был такой план! Не обвиняй ее! Перестань быть дураком и не обвиняй ее», - цитирует Голдберг Daily Express.