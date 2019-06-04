Хачанов сообщил, что в сентябре станет отцом Российский теннисист и его супруга Вероника ждут первенца.

Первая ракетка России Карен Хачанов рассказал о скором пополнении в семье.

«Да, моя жена и правда беременна. Вероника была на трибунах Парижа – для нее это не очень волнительно. Однако «Ролан Гаррос» будет последним турниром, на который она отправилась вместе со мной до родов. Ждем первенца в сентябре», - приводит слова Хачанова ATP.

Напомним, что накануне Хачанов обыграл Хуана Мартина Дель Потро из Аргентины (7:5, 6:3, 3:6, 6:3) в четвертом круге «Ролан Гаррос» и впервые в своей карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема», где его соперником станет четвертый номер мирового рейтинга Доминик Тим из Австрии.