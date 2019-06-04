Мужские четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» прерваны из-за дождя - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 июня 2019 18:33ТеннисСпирин Дмитрий

Мужские четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» прерваны из-за дождя

Два матча 1/4 финала Открытого чемпионата Франции будут доиграны после дождя.

В Париже вынужденно прерваны встречи Рафаэль Надаль - Кеи Нисикори и Роджер Федерер - Стэн Вавринка.

Надаль пока уверенно впереди 2-0 по сетам и 4:1 в третьей партии.

Федерер ведет в матче с Вавринкой 2-1 по партиям при ничьей 3:3 в третьем сете.

Напомним, ранее первой полуфиналисткой «Ролан Гаррос»-2019 стала британка Джоанна Конта.

22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
02/06 10:45Бокс
Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-ЙоркеОбладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса.
28/05 21:30Теннис
Парад первых ракеток. Хачанов и Касаткина уверенно пробились во второй кругОбе первые ракетки России – у мужчин и у женщин – с победы стартовали на «Ролан Гарросе».
30/05 22:00Теннис
Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
03/06 17:00Хоккей
«Главное – захватить внимание болельщика». Прошел хоккейный семинар по маркетингуВ Москве состоялся маркетинговый семинар участием представителей клубов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Мероприятие прошло в офисе компании «Мегафон».
04/06 14:20Футбол
Марио Фернандес: Хорошо, когда сборная играет в разных городахПосле тренировки сборной России защитники Марио Фернандес и Сергей Петров поделились впечатлениями от подготовки к матчам отборочного раунда Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
31/05 16:46Хоккей
Двое наших бьются за Кубок Стэнли. Каковы их шансы?Тарасенко и Барбашев идут за первым в карьере заокеанским трофеем.
04/06 09:00Хоккей
Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеистыШтурм Алтая, победа над тещей и никакого льда! Обзор соцсетей.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
04/06 07:45Хоккей
«Бостон» вновь не сдержал Тарасенко. «Сент-Луис» сравнял счет в серииИнтрига в финале Кубка Стэнли закрутилась до предела.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
03/06 18:00Футбол
Теннисная «баранка» перед Сан-Марино и Кипром. Сборная России разгромила «Чертаново»Сборная России в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 переиграла клаб ФНЛ «Чертаново» (6:0).
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
01/06 14:03ММА
Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFCРоссиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC.
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
04/06 16:15Хоккей
Система и игроки есть – золото появится!Завершившийся сезон для наших сборных можно считать уникальным: везде – от юношей до взрослых, от Канады до Швеции и Словакии – россияне брали медали! Никто в мире не может похвастать этим.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
04/06 14:00Футбол
Дзюба встал на ворота. И пропускал все подрядСборная России продолжает подготовку к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня).
02/06 12:45Бокс
Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигураИзвестный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией.
03/06 20:00Футбол
Игорь Осинькин: Матч со сборной России наши ребята будут вспоминать всю жизньПосле контрольного матча сборной России с «Чертаново» своими впечатлениями от игры поделились главный тренер команды ФНЛ Игорь Осинькин, полузащитник Максим Витюгов и нападающий Владислав Сарвели.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
03/06 18:00ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
29/05 22:15Теннис
Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежьОткрытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление.
29/05 20:15Теннис
У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса»В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна.
04/06 15:30Хоккей
Приезд Мактавиша и возвращение Знарка. Кто будет тренировать клубы КХЛ«Локомотив» вновь пригласил иностранного специалиста, «Ак Барс» покинул Зинэтула Билялетдинов, а Олег Знарок поработает в «Спартаке».
03/06 21:30Футбол
Кинси Волански: Пока я была в тюрьме, у меня прибавился миллион подписчиков. За час!Живущий в США популярный пранкер Виталий Здоровецкий и его девушка Кинси Волански, которую после финала Лиги чемпионов в Мадриде узнал весь мир, рассказали нам о свалившейся на них славе и мотивации.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
Новости
19:51 Теннис Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв Нисикори
19:48 Футбол Жена Мамаева прошла проверку на полиграфе об употреблении наркотиков
19:47 Футбол Источник: Живоглядов прошел медосмотр в «Локомотиве»
19:35 Футбол Старридж и Морено официально покинули «Ливерпуль»
19:27 Футбол Джагелка покидает «Эвертон» после 12 лет в клубе
19:18 Баскетбол Римас Куртинайтис: В этом году у «Химок» хорошие шансы побороться с ЦСКА
19:01 Футбол Шакири намерен остаться в «Ливерпуле»
18:47 Футбол Источник: Клопп намерен взять паузу по окончании контракта с «Ливерпулем»
18:33 Теннис Мужские четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» прерваны из-за дождя
18:27 Футбол Медведев – о Лиге чемпионов: Эти шесть матчей для «Зенита», как последний бой
18:21 Формула-1 Венский аэропорт предложили переименовать в честь Лауды
18:17 Футбол Переход Головина в «Монако» признан самым провальным в Европе за последний год
18:14 Футбол Стали известны комментаторы на ближайшие матчи сборной по футболу
18:05 Футбол «Бавария» не будет выкупать контракт Хамеса
17:57 Футбол Болельщики признали гол Месси в ворота «Ливерпуля» лучшим в Лиге чемпионов (видео)
17:48 Футбол Червиченко – о трансфере Йовича: Опасно отдавать такие деньги за молодых игроков
17:43 Футбол Мануэль Нойер: Буду играть так долго, насколько позволит здоровье
17:39 Футбол Мама Неймара попросила сына простить девушку, обвинившую его в изнасиловании
17:32 Футбол Семак и Туктамышева вошли в число самых знаменитых жителей Санкт-Петербурга
17:27 Хоккей Казионов подписал контракт с «Нефтехимиком»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика